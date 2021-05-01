Впряглись за своих: Facebook вернул RT вожделенную страницу

Политика

Корпорация Facebook приняла решение о восстановлении страницы проекта RT Red Fish, который был удален накануне. Этого требовали Роскомнадзор и Маргарита Симоньян лично.

Поводом для санкции стало размещение антифашистских постов с прикрепленными историческими фото. В социальной сети нашли в материалах постов нарушение норм сообщества и удалили страницу. Несмотря на то, что профиль вернули, предупреждение по-прежнему висит.

Подобные меры вызвали гнев не только у Роскомнадзора, но и у предводительницы RT Маргариты Симоньян, которая в лучших традициях российских официальных лиц грубо отзвалась о зарубежной компании.

«Голову они себе скоро удалят» - приводит слова Симоньян РИА «Новости».