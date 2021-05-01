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Впряглись за своих: Facebook вернул RT вожделенную страницу

Кирилл Савушкин
1 мая, 2021 15:01
1 мин
Кирилл Савушкин
1 мая, 2021 15:01
1 мин
Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Globallookpress
Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Globallookpress

Корпорация Facebook приняла решение о восстановлении страницы проекта RT Red Fish, который был удален накануне. Этого требовали Роскомнадзор и Маргарита Симоньян лично.

Поводом для санкции стало размещение антифашистских постов с прикрепленными историческими фото. В социальной сети нашли в материалах постов нарушение норм сообщества и удалили страницу. Несмотря на то, что профиль вернули, предупреждение по-прежнему висит.

Подобные меры вызвали гнев не только у Роскомнадзора, но и у предводительницы RT Маргариты Симоньян, которая в лучших традициях российских официальных лиц грубо отзвалась о зарубежной компании.

«Голову они себе скоро удалят» - приводит слова Симоньян РИА «Новости».

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