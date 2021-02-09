Впервые за три десятилетия Минобороны России отказало США

Политика

Впервые за три десятилетия Министерство обороны РФ решило не участвовать в семинаре Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). При этом, принять участие в мероприятии предлагали со стороны США. Российская сторона посчитала семинар нецелесообразным. Об этом заявил глава делегации РФ Константин Гаврилов.

«Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полетами разведывательных самолетов, Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет», – цитируют главу российской делегации «Ведомости».

Гаврилов добавил, что зарубежные партнеры трактуют расширение НАТО как меру сдерживания России. В таких условиях Минобороны участвовать во семинаре отказалось.