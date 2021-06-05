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Политика
Впервые за месяц: Ким Чен Ын наконец «показал личико»
5 июня, 2021 11:21
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Kremlin Pool/Global Look Press
Руководитель КНДР Ким Чен Ын появился на публике после месячного отсутствия. Он уже готов подводить итоги первого полугодия.
В начале июня лидер партии запланировал провести пленум ЦК. Пока он лишь выступил на заседании политбюро.
Как передает «Интерфакс», существует несколько версий частого исчезновения политика. Так, в Южной Корее, упирают на связанные с коронавирусом опасения.
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