Возмущенные азербайджанские депутаты обратились к Путину из-за убийства земляка и слов Бутиной
Депутаты из Азербайджана обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину. В открытом послании говорится, что общественность страны возмущена освобождением на волю полицейского, застрелившего их земляка.
Об этом написало агентство Trend. В письме говорится, что освобождение силовика расценивается «не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией».
Депутаты заявили, что надеются на «справедливое решение» Путина в связи с инцидентом. По их словам, этого ждут 10 миллионов граждан Азербайджана.
Политики также обратили внимание на слова кандидата в Госдуму от «Единой России» Марии Бутиной, которая потребовала приставить полицейского к награде.
Напомним, 28 мая двое полицейских пытались остановить машину Toyota, которая продолжила движение, не выполнив требование об остановке. Позже автомобиль остановился у гостиницы, а ехавшие в нем мужчины пытались скрыться. Одного смогли задержать. Когда 19-летнего юношу пытались посадить в машину ДПС, появились друзья нарушителя - они хотели помешать сотрудникам. Один из полицейских в этот момент случайно выстрелил в голову нарушителю - тот умер в больнице. Силовика задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело, суд отпустил его под домашний арест.