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Политика
Возглавлявший МВД Украины при четырех президентах Арсен Аваков подал в отставку
13 июля, 2021 18:21
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Стало известно о возможной отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Украинский парламент рассмотрит кадровый вопрос 15 июля.
Аваков сам написал заявление об отставке. Об этом сообщило издание Vesti.ua.
Об отставке рассказал источник во фракции «Слуга народа». ТАСС написал, что Аваков подтвердил подачу заявления об отставке.
Аваков находится в должности главы МВД с 2014 года. Он - единственный министр, не лишившийся поста после смены власти. Он занял место, не имея опыта работы в правоохранительных органах. Аваков за время службы провел реформу полиции. Министр работал при четыре президентах: Викторе Януковиче, и.о. президента Александре Турчинове, Петре Порошенко и Владимире Зеленском.
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