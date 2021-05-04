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Воздушное пространство вблизи российских границ будут патрулировать истребители пятого поколения F-35

Дмитрий Байков
4 мая, 2021 07:19
1 мин
Дмитрий Байков
4 мая, 2021 07:19
1 мин
mpi04MediaPunch via www.imago-i /Global Look press
mpi04MediaPunch via www.imago-i /Global Look press

Воздушное пространство над прибалтийскими республиками теперь будут патрулировать итальянские военно-воздушные силы истребителями пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом сообщили в пресс-службе Главного штаба сил обороны Эстонии.

На авиабазе Эмари возле Таллина прошла ротация полномочий по охране воздушного пространства от ВВС Германии итальянским военно-воздушным силам.

Истребители пятого поколения F-35 Lightning II ВВС Италии будут впервые патрулировать воздушное пространство вблизи российской границы, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Американский истребитель F-35 совершил самострел.

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F-35 Lightning II
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