Политика

Воздушное пространство над прибалтийскими республиками теперь будут патрулировать итальянские военно-воздушные силы истребителями пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом сообщили в пресс-службе Главного штаба сил обороны Эстонии.

На авиабазе Эмари возле Таллина прошла ротация полномочий по охране воздушного пространства от ВВС Германии итальянским военно-воздушным силам.

Истребители пятого поколения F-35 Lightning II ВВС Италии будут впервые патрулировать воздушное пространство вблизи российской границы, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Американский истребитель F-35 совершил самострел.