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Политика
Воздушное пространство вблизи российских границ будут патрулировать истребители пятого поколения F-35
4 мая, 2021 07:19
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mpi04MediaPunch via www.imago-i /Global Look press
Воздушное пространство над прибалтийскими республиками теперь будут патрулировать итальянские военно-воздушные силы истребителями пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом сообщили в пресс-службе Главного штаба сил обороны Эстонии.
На авиабазе Эмари возле Таллина прошла ротация полномочий по охране воздушного пространства от ВВС Германии итальянским военно-воздушным силам.
Истребители пятого поколения F-35 Lightning II ВВС Италии будут впервые патрулировать воздушное пространство вблизи российской границы, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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