ВОЗ предупредила о дискриминации из-за документов о прохождении вакцинации
В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступает против введения паспортов вакцинации как обязательного условия для путешествий. В условиях неравного доступа к вакцинам это приведет к дискриминации. Такую позицию высказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
«Мы не хотим, чтобы паспорта вакцинации использовались в качестве условий для путешествий», - подчеркнул он.
Гебрейесус пояснил, что в мире нет «вакцинного равенства», поэтому именно сейчас вакцинные паспорта станут «инструментом для дискриминации».
При этом глава ВОЗ допустил, что требование паспортов вакцинации для путешествий может появиться в будущем. По его словам, такая ситуация будет возможна, когда препараты станут более доступны и охват вакцинацией повысится, передаёт «ТАСС».