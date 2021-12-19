ВОЗ объяснила почему до сих пор не признает российскую вакцину
Для оценки технического досье на «Спутник V» женевским экспертам недостает дополнительной информации.
По словам официального представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, речь идет о чисто технической проблеме для разрешения которой инспекторы ВОЗ приедут в Россию в начале января. В интервью телеканалу RT Харрис вновь уточнила, что задержка в признании вакцины, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи, никоем образом не связана с политикой.
РБК напоминает, что в конце октября проверка «Спутника» экспертами ВОЗ выявила недостатки в технологическом процессе на Уфимском витаминном заводе – одном из медицинских центров, имеющих официальное право заниматься выпуском вакцины. Вскоре пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что завод, принадлежащий компании «Фармстандарт», исправил все недочеты.
На сегодняшний день «Спутник V» признается в 70 государствах. В общей сложности в них проживает более половины населения планеты,- сообщает РИА - Новости.