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Политика
Вот такой выбор: обладатель Оскара Владимир Меньшов и еще четыре кандидата
26 июня, 2021 14:10
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Федеральную часть списка кандидатов партии «Справедливая Россия - За правду» на выборы в Государственную думу возглавили Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин.
Этот список озвучил на съезде организации в Красногорске Сергей Миронов.
В общефедеральный список партии вошли 307 кандидатов, они распределены по 36 территориальным группам.
Добавим, в список включили и кинорежиссера Владимира Меньшова, пишет «Московский комсомолец».
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