Политика

Вот такое кино. Китай показал посадку зонда с марсоходом на Марс

В Китае космическое агентство показало визуализацию посадки на Марс зонда «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун».

Ранее CNSA сообщило об успешном проведении миссии по доставке аппарата на красную планету.

Как ранее сообщалось, в этом году с борта Международной космической станции (МКС) запланированы три выхода в открытый космос. Согласно российской программе, один из них будет совершен в мае, еще два — в апреле. В мае космонавты займутся разъединением электрических кабелей между модулями «Пирс» и «Звезда», а также подготовят к отстыковке модуль «Пирс» и запустят малые спутники. В рамках выходов в сентябре космонавты подключат электрические кабели между модулями «Наука» и «Звезда», пишут «Национальные новости».