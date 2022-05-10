Восстание машин началось: детище Дмитрия Рогозина восстало против своего отца
Антропоморфный «робот» российского производства FEDOR («робот Фёдор»), которого запускала в космос госкорпорация «Роскосмос», выступил с критикой самой космической корпорации, а также её главы Дмитрия Рогозина. Сообщение «робот Фёдор» разместил в своём официальном аккаунте в соцсети Twitter, при этом он упомянул официальные страницы Рогозина и «Роскосмоса».
«Я отказываюсь принимать участие в фашистском шабаше, устроенном @Rogozin [Страница Рогозина] и @roscosmos [страница «Роскосмоса»]. Прошу больше не ассоциировать меня с этими отпрысками красно-коричневой чумы XX века, мостиком принесшими смерти и разрушения в век XXI-й», - говорится на странице «робота Фёдора» по адресу @FEDOR37516789.
О том, что данная страница является «официальной» страницей российского робота-космонавта, можно судить из публикаций самого «Роскосмоса». В 2019 году, когда робота запускали в космос, госкорпорация упоминала его аккаунт в своём посте.
Напомним, о создании антропоморфной робототехнической платформы, которая в последствии стала «роботом Фёдором», в 2014 году заявлял сам Рогозин. Он занимал пост председателя попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ). В 2019 году «Фёдора» свозили на МКС на корабле «Союз МС-14».