Восстал пролетариат? Это Путин виноват!
Восстал пролетариат? Это Путин виноват!

Как твиты и перепосты «делают» международную политику

Толпы погромщиков, превратившие центр Парижа чуть ли не в зону боевых действий, действовали по науськиванию из Москвы, считают на Западе. Якобы  Кремль активизировал сотни аккаунтов в соцсетях, чтобы усилить протесты. В Москве заявили, что это клевета. Кто и зачем вбросил слухи о вмешательстве России во французские дела?

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция проведёт расследование и установит, была ли причастна Россия к подстрекательству к протестам в стране. Министр иностранных дел прокомментировал слухи, активно расползающиеся по интернету и СМИ.

«Я слышал эти слухи. Сейчас Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности ведет расследование. Посмотрим на результаты этого расследования. Я не буду судить о чем-то, пока факты не будут установлены», - заявил Ле Дриан.

По информации The Times, Россия действовала через аккаунты в соцсетях и подстрекала протестующих во Франции переходить к более решительным действиям, чтобы усилить масштаб протестов. По данным Альянса за обеспечение демократии, около 600 аккаунтов в Твиттере, которые «пропагандировали взгляды Кремля», с началом протестов в ноябре сфокусировались на Франции и призывали использовать хэштег  #giletsjaunes.

Это не первый раз, когда Россию обвиняют во вмешательстве во внутреннюю политику той или иной страны. Самая громкая история – это «вмешательство» в президентские выборы в США, когда победил Дональд Трамп. В президентские выборы во Франции Россия, как полагают в этой стране, тоже вмешивалась и вела активную интернет-деятельность, чтобы сорвать предвыборную кампанию Эмманюэля Макрона в 2017 году.

Пока что единственным президентом, которого лично попросили не вмешиваться во французские погромы, стал Дональд Трамп. Он написал в своём Twitter, что протестующие кричат «Мы хотим Трампа!» и заявил, что протесты направлены против соглашения по климату. Ле Дриану пришлось осадить американского президента публично. «Держитесь подальше от французских дел», заявил он.

Ну, а что же Путин? Интересно, что первыми о нём вспомнили даже не европейские СМИ, а украинские. О том, что за протестами во Франции стоит Россия, сначала заявили в СБУ Украины. Ведомство выложило фотографию двух мужчин в желтых жилетках, символе протестного движения во Франции, держащих флаг непризнанной Донецкой Народной Республики на улицах Парижа. Как полагают в СБУ, два француза с флагом ДНР в руках – не просто поклонники «Русского мира», а завербованные российскими спецслужбами агенты влияния.

Ну а затем ленивые редакторы европейских СМИ просто переписали несколько статей из украинских СМИ. Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, европейские СМИ сперва просто писали о возможном вмешательстве в протесты извне. «Россию уже потом наши «друзья» стали сюда укладывать», - заявил он журналистам.

Если конспирологи правы и за протестами во Франции стоят США – то всё как раз логично. Украина просто пытается подыграть старшему товарищу и пытается перевести «стрелки» на Россию. А то, что США возможная смена власти во Франции была бы очень выгодна, говорит то, что Эммануэль Макрон в последнее время часто выступал с идеями создания общей европейской армии, восстановления европейского суверенитета от США, мягкой дедолларизации и тому подобное. Вот и получил очередную «цветную» революцию и погромы в столице. И ещё один факт в копилку конспирологических теорий: Стив Бэннон, политтехнолог и координатор избирательной кампании Трампа, приехал в Европу следить за протестами во Франции и буквально повторил слова Трампа о том, что протестанты в Париже его поддерживают.

Конечно, действуя исключительно извне, раскачать ситуацию в стране практически невозможно. Любой протест начинается с резонных претензий граждан к власти, ну а затем уже могут подключиться «сторонние инвесторы». Но время сытой и безопасной жизни для Европы закончилось. И чем больше страны ЕС будут пытаться проводить собственную независимую политику, будь то создание общеевропейской армии вместо структур НАТО, отмена санкций против России или заключение контрактов  с «Газпромом» - тем сильнее будут полыхать европейские столицы.

Теги:
Места: Франция
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