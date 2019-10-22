Воссоздание политуправления в армии — шаг назад для РФ

Более года в Вооружённых силах РФ функционирует Главное военно-политическое управление (ГВПУ). На текущий момент формирование этого института в целом завершено. В рядах военно-политических органов служат более 11 тысяч военных и гражданских специалистов. Возглавляет ГВПУ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Из заявлений Картаполова и информации Минобороны можно сделать вывод о том, что новые замполиты выполняют в войсках следующие функции:

противодействие информационной войне Запада против России;

политическая, воспитательная и идеологическая работа в войсках;

борьба с фальсификацией истории, в том числе событий Великой Отечественной войны;

культурно-досуговая деятельность военнослужащих;

борьба с распространением наркотиков и экстремизма в армии;

патриотическая пропаганда среди молодежи, развитие «Юнармии».

Таким образом основные задачи ГВПУ сводятся к пропаганде, агитации и психологической работе. Для выполнения этой миссии был даже разработан многофункциональный комплекс военно-политической работы, представляющий собой несколько палаток и грузовик со светодиодным экраном и громкоговорителем. Также комплекс включает оборудование для производства печатной продукции и видеофильмов.

«Комплекс имеет достаточно широкое применение с учётом современных требований. Аналогов данного перспективного комплекса у нас и в армиях других стран нет», — рапортует телеканал «Звезда»

Воссоздание ГВПУ вызвало неоднозначную реакцию в СМИ и экспертной среде. На первый взгляд в эпоху информационной войны в нашей стране и армии снова стала востребованной массовая пропаганда патриотизма и «разъяснительная работа» по военно-политическим вопросам.

Однако в России отсутствует идеология, то есть общепринятый концептуальный взгляд на себя и окружающий мир, и это объективно препятствует пропагандисткой работе.

Конечно, патриотической пропагандой можно заниматься без идеологических догм и клише, допуская некоторый плюрализм. Но эффект от неё будет носить весьма ограниченный характер.

То, что мы слышим каждый на федеральных телеканалах, это безусловно пропаганда. Однако она не имеет по-настоящему крепкого духовного и морально-этического фундамента, потому что построена на разжигании ненависти к «чужим» — к Западу и Украине.

Прогосударственные пропагандисты постоянно демонстрируют несовершенство социально-политического устройства зарубежных государств, при этом внутренние проблемы Родины находятся на периферии их внимания. Что как раз не очень-то патриотично

Стержнем разумной патриотической пропаганды может быть стремление нации к самосовершенствованию и величию (как к конечной цели). Оно достигается через осмысление ошибок, определённую долю самокритики, нацеленность на результат, гордость за успехи и возвеличивание исторических личностей, внёсших значимый вклад в развитие страны и её прославление на мировой арене.

Общество, которое занимается самолюбованием или излишним самобичеванием, обречено. Поэтому патриотическая пропаганда не должна скатываться в безапелляционное шапкозакидательское прославление страны (государства) и в то же время не допускать чрезмерного увлечения «работой над ошибками». Родина — это априори великое и священное понятие, которое существует вне водоворота политических перемен.

Пропаганда всегда будет лакировать реальность. Без этого невозможно продвигать идеалы, ценности, создавать пантеон героев. Обществу непременно требуется почитание образцовых личностей. Они символизируют то лучшее, что было в их эпоху. Разговор о недостатках героев и дискуссия об их подвигах считается недостойным явлением, которое всяческой подвергается обструкции.

Аналогичная ситуация — с освещением исторического процесса. Пропаганда не может функционировать без примеров безусловно положительных и отрицательных событий. Хотя с точки зрения науки и здравого смысла неприемлемо в принципе давать категоричные оценки (конечно, за редким исключением, как, в частности, День Победы)

Также пропаганда не может обходиться без намеренного упрощения. Она должна легко укладываться в голову непросвещённого обывателя, то есть быть понятной всем и каждому. В результате гражданин неизбежно получает искажённую картину реальности, правда, это не означает, что она лживая, абсурдная и провокационная.

Пропаганда позволяет человеку осознать собственную роль в историческом процессе и миссию его Родины. Для армии пропаганда имеет большее значение, чем для гражданского общества.

Специфика воинской службы предполагает готовность к самопожертвованию в час опасности. Военнослужащий должен искренне любить Родину, быть верным присяге и священному долгу.

В то же время ему необходимо ориентироваться в событиях, происходящих в мире и внутри страны. В частности, военнослужащий должен понимать политический смысл вооружённых конфликтов, в которых участвует армия и он лично. Что конкретно получит Родина от той или иной военной кампании? Будет ли он героем для своей страны и для народа на чужбине

По этой причине неразумно утверждать, что пропаганда — это всегда нечто плохое или однозначно хорошее. Более уместно дискутировать на тему идеалов, которые закладываются в её основание. Насколько они отвечают потребностям общества и национальным интересам государства.

Повторимся, в России нет единого общепринятого взгляда на себя и других, а политдискуссия в армейских рядах естественно присутствовать не может (да и не должна). По этой причине не очень понятно, как нынешние политруки могут проводить занятия по военно-политической подготовке. К тому же в Минобороны неоднократно говорили, что после воссоздания ГВПУ армия по-прежнему останется в не политики. Это интересно как?

Как вообще может выглядеть в РФ военно-политическая работа? Это очередные душные лекции о необходимости защиты конституционного строя и международного права, на принципы которого с «хищным оскалом» покушаются западные государства?

Базовые идеалы — защита Отечества, значение подвига, борьба с терроризмом — русские люди усвоили давно и без какой-либо пропаганды. В конце концов, просто представьте, какую ценность может представлять занятие, посвящённое теме самопожертвования или успехам в сирийской кампании, которое проводит, с одной стороны, боевой офицер, с другой — замполит.

Пожалуй, единственная по-настоящему полезная работа ГВПУ может заключаться в контроле морально-психологического состояния личного состава. Как в советские годы письма бойцов читать не нужно, современные политруки должны поддерживать робких новобранцев, помогать им интегрироваться в коллектив и осваивать воинскую специальность

Данные функции относятся к компетенции сержантов. Однако учитывая неудовлетворительную в РФ ситуацию с сержантским составом, замполиты, которые находятся в офицерском звании, могут гипотетически оказаться весьма полезными.

В целом воссоздание ГВПУ — это, безусловно, шаг назад, возвращение черт советской эпохи, причём не самых лучших. Об «эффективности» работы советских замполитов красноречиво говорили «успехи» в борьбе с дедовщиной, которая стала раковой опухолью армии в 1970-е и 1980-егоды. До распада СССР ГВПУ было фактически рукой КПСС, инструментом контроля над армейскими умами.

Вот и сейчас никакой острой необходимости в ГВПУ нет. Например, на Западе тоже проводится военно-политическая работа, но ей не занимаются отдельные армейские институты. В российских ВС при адекватной организации системы званий и штатной структуры функции замполиов вполне могут разделить сержанты, офицеры и представители церкви.