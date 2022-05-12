Вопрос вступления Финляндии в НАТО: реакция альянса, Кремля и МИД РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс тепло примет Финляндию в свои ряды.
По его словам, если государство все-таки решится подать заявку на вступление в военно-политический блок, «процесс приема будет гладким и быстрым», цитирует Столтенберга Reuters.
Тем временем в Кремле возможность вступления Финляндии в НАТО воспринимают как угрозу для России. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, расширение альянса «не делает наш континент более стабильным и безопасным».
Также к Официальной резиденции Путина добавили, что Россия начнет принимать меры в том случае, если военная инфраструктура альянса продвинется к границам РФ, передает ТАСС.
Напомним, 12 мая стало известно, что президент Финляндии Саули Ниинистё и глава правительства Санна Марин поддержали членство страны в НАТО.
В МИД РФ считают, что присоединение Финляндии к альянсу является радикальным изменением внешнеполитического курса, поэтому РФ вынуждена принять «ответные шаги военно-технического и иного характера», передает «Коммерсантъ».