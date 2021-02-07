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Вопреки всему — в Дании возобновилась прокладка «Северного потока-2»
7 февраля, 2021 08:56
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На территории Дании возобновилось строительство «Северный поток-2». Укладкой труб для морской магистрали занимается корабль «Фортуна».
В зону строительства трубоукладчик прибыл еще 22 января, однако немалое количество времени ушло на маневрирование, а также испытания.
Как сообщает «Интерфакс», при намеченных темпах работы, прокладка может быть завершена к июню. Последний участок будет располагаться в водах ФРГ.
Напомним, проект реализовывается самостоятельно компанией «Газпром», после того, как США наложили санкции на подрядчиков проекта в Европе.
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