Вопреки всему — в Дании возобновилась прокладка «Северного потока-2»

Политика

На территории Дании возобновилось строительство «Северный поток-2». Укладкой труб для морской магистрали занимается корабль «Фортуна».

В зону строительства трубоукладчик прибыл еще 22 января, однако немалое количество времени ушло на маневрирование, а также испытания.

Как сообщает «Интерфакс», при намеченных темпах работы, прокладка может быть завершена к июню. Последний участок будет располагаться в водах ФРГ.

Напомним, проект реализовывается самостоятельно компанией «Газпром», после того, как США наложили санкции на подрядчиков проекта в Европе.