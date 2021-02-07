Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Вопреки всему — в Дании возобновилась прокладка «Северного потока-2»

Кирилл Савушкин
7 февраля, 2021 08:56
1 мин
Кирилл Савушкин
7 февраля, 2021 08:56
1 мин
Photo
Flickr

На территории Дании возобновилось строительство «Северный поток-2». Укладкой труб для морской магистрали занимается корабль «Фортуна».

В зону строительства трубоукладчик прибыл еще 22 января, однако немалое количество времени ушло на маневрирование, а также испытания.

Как сообщает «Интерфакс», при намеченных темпах работы, прокладка может быть завершена к июню. Последний участок будет располагаться в водах ФРГ.

Напомним, проект реализовывается самостоятельно компанией «Газпром», после того, как США наложили санкции на подрядчиков проекта в Европе.

Поделиться
ТЕГИ
санкции
Дания
Северный поток-2
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!