«Вопреки верховенству закона и принципам демократии»: против действий режима Лукашенко выступили даже японцы

Политика

МИД Японии отреагировал на «принудительную» посадку самолёта Ryanair в Беларуси и задержание экс-сотрудника оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.

Японский МИД подчеркивает, что в результате проверки на самолете компании Ryanair не было обнаружено угроз безопасности. При этом был задержан один из основателей оппозиционного белорусским властям Telegram-канала Роман Протасевич.

Согласно заявлению, «принудительная посадка» гражданского самолета и задержание пассажиров расценивается японской стороной как нарушение Конвенции о международной гражданской авиации.

Также ведомство отмечает, что власти Беларуси продолжают действовать «вопреки верховенству закона и принципам демократии», в частности, практикуют «произвольные задержания граждан».

«Мы призываем белорусские власти немедленно прекратить произвольные задержания и репрессии в отношении граждан и начать общенациональный диалог в соответствии с принципами верховенства закона и демократии», - говорится в сообщении на сайте МИД Японии.