Вооружён и опасен: США получат самые боевые истребители в мире

Политика

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К 2021 году у США появятся самые вооружённые истребители в мире.

Их создаст компания Boeing для американских ВВС. Первые два будут созданы уже в следующем году. Всего же предполагается сделать 8 истребителей.

Их отличительная возможность заключается в том, что они могут нести сразу 22 ракеты класса «воздух — воздух» на внешних держателях, пишет «Naked science».

Сумма контракта - около $1,2 млрд.

Ранее США начали переброску своих военных сил в Польшу. Туда переведут командование 5-го корпуса армии США, которое находится в Германии. Кроме того, запланирована переброска около 30 истребителей F-16.