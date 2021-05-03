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Политика
Вооруженные силы Украины используют мирное население в качестве щита
3 мая, 2021 12:19
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Wikipedia
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз используют мирных жителей в качестве щита. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
В нарушение третьего пункта дополнительных мер ВСУ разместили вооружение и военную технику в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.
В подконтрольных Киеву селах, расположенных у линии соприкосновения, зафиксированы бронетранспортеры и боевые машины пехоты, пишет «РИА Новости».
Владимир Зеленский приехал в Донбасс. Президент будет поддерживать боевой дух солдат.
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