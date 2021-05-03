Вооруженные силы Украины используют мирное население в качестве щита

Политика

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз используют мирных жителей в качестве щита. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

В нарушение третьего пункта дополнительных мер ВСУ разместили вооружение и военную технику в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.

В подконтрольных Киеву селах, расположенных у линии соприкосновения, зафиксированы бронетранспортеры и боевые машины пехоты, пишет «РИА Новости».

Владимир Зеленский приехал в Донбасс. Президент будет поддерживать боевой дух солдат.