«Вооруженные конфликты, кровопролитие»: Владимир Путин озвучил военным позицию России
Россия не стремится к вооруженным конфликтам и кровопролитию. Вместо этого РФ придерживается пути дипломатии и хотела бы получить гарантии безопасности со стороны США и стран ЕС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны.
«Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий», — подчеркнул президент.
Москва хочет решать вопросы международной безопасности, используя политико-дипломатические средства. При этом государству требуются гарантии со стороны иностранных партнеров, передаёт РИА «Новости».
«Но иметь хотя бы ясные, понятные и четко изложенные юридические гарантии, вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и в Вашингтон», — пояснил Путин, отметив, что Москва ждёт ясного и исчерпывающего ответа.
Напомним, неделей ранее Москва обнародовала проект договора о гарантиях безопасности с США и НАТО. Документ предполагает, что альянс гарантирует нерасширение своего присутствия на территорию Украины.