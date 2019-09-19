Вооруженная мышь в конструкторском бюро

19 сентября в России отмечается День оружейника. Центром основных торжественных и профессиональных мероприятий является Ижевск (Удмуртская область). В этом городе пройдёт заседание военно-промышленной комиссии под предводительством президента РФ Владимира Путина. Также глава государства выступит на II Всероссийском форуме оружейников.

Неофициальным символом российского оружия является автомат Калашникова, простой, мощный, не очень точный, но надёжный и практически безотказный. С таким оружием можно воевать практически в любых природно-климатических условиях. АК стреляет после попадания в грязь, воду и даже огонь. В то же время по основным тактико-техническим характеристикам отечественный автомат (включая последнее поколение) уступает западным образцам.

Может сложиться впечатление, что Россия всегда была одним из локомотивов оружейной мысли, но в реальности это не так. На протяжении столетий наша страна сильно зависела от западной военной продукции. Из Европы в основном поставлялись огнестрельное оружие, артиллерия, пороха и корабли

Становление конструкторской школы сопровождалось огромным количеством проблем. Основным сдерживающим фактором была нехватка образованных кадров и соответствующих производственных мощностей. Россия вплоть до 1950-х годов экспортировала западных инженеров.

До 1917 года в империю перебирались в основном французы и англичане, с приходом к власти большевиков — американцы. После победы в Великой Отечественной войне советское руководство перевезло немецких специалистов, которые внесли большой вклад в разработку баллистических ракет и ядерной бомбы.

Относительную технологическую независимость Россия обрела только в период холодной войны. Способность в целом самостоятельно разрабатывать и производить оружие существует у нашей страны буквально последние 75 лет.

Подобная автономность — во многом вынужденная ситуация в условиях фактического отсутствия отношений с Западом по линии военно-технического сотрудничества. Виной тому глубокие политические разногласия — коллективный Запад остаётся потенциальным военным противником.

Тем не менее, значительная часть изобретений, которыми гордиться отечественная оружейная школа, имеет «западное происхождение». Например, первые баллистические ракеты СССР были копиями или творчески переработанными вариантами немецких

У поверженной Германии Советский Союз активно заимствовал технологии строительства дизель-электрических субмарин, авиационных двигателей, артиллерийских орудий, бронетехники. Советская атомная бомба была, по сути, украдена разведкой у американцев. Также у США заимствовались технологии создания самолётов, а Италия ещё до войны стала источником кораблестроительных идей.

Такой подход отражал дефицит военных технологий СССР, естественный для того тяжёлого времени. В том факте, что наша страна заимствовала и похищала западные конструкторские наработки не может быть ничего предосудительного. Любая великая держава занимается анализом развития зарубежных вооружений (в том числе партнёров и союзников) и промышленным шпионажем.

Брать лучшее и похищать секреты, которые плохо охраняются, — это неотъемлемая часть глобальной конкуренции. Поэтому нынешние обиды России и Соединённых Штатов на вероломство военной разведки и киберподразделений КНР выглядят наивными

Китай, как и любая молодая сверхдержава, ведёт себя агрессивно, двигаясь вперёд в первую очередь за счёт экспансии. И Поднебесную можно понять: её руководство совершенно справедливо не видит более быстрого пути развития. Чтобы догнать и перегнать своих конкурентов, востребованы любые невоенные методы. В отношениях с таким государством нужно держать ухо в остро, не допуская утечки технологий и специалистов.

В принципе похожим образом действовал и послевоенный СССР, жадный до новых технологических решений с целью укрепления обороноспособности страны. Однако (в отличие от современного Китая) Советский Союз намного успешнее осмысливал заимствованные разработки, на основе которых создавал уже оригинальные образцы.

В кратчайшие сроки советские оружейники достигли необычайных успехов. Несмотря на катастрофический по масштабу ущерб вследствие ВОВ, в течение 10-15 лет СССР создал ракетно-ядерный щит, превосходную боевую авиацию, вышел на передовые позиции в сфере производства танков и бронетехники. В 1970-е годы Советский Союз достиг полного стратегического паритета США, построил эшелонированную систему ПВО и флот, практически не уступающий по численности и боевым возможностям американским ВМС.

Естественно, что такие грандиозные успехи обошлись дорогой ценой. Согласно различным подсчётам, на нужды обороны направлялось 10-25% ВВП страны. Столь высокие расходы в конечном итоге подточили советскую экономику и стали одной из причин распада СССР

Правда, подобная точка зрения является дискуссионной. С ней можно соглашаться или нет, но очевидно, что увеличение военных расходов должно быть пропорционально адекватно экономической ситуации и не отягощать гражданский сектор. Например, Соединённые Штаты могли позволить себе участвовать в гонке вооружений без ущерба для благосостояния народа. При этом СССР все 70 лет своего существования страдал от хронического дефицита товаров широкого потребления.

Неразумное отношение к поддержке оружейников порождает «северокорейский вариант», где армия и оборонная промышленность забирают до 30-40% валового внутреннего продукта, а масса населения живёт в нищете и балансирует на грани голода. Как представляется, наиболее вменяемый порядок распределения доходов госказны принят в КНР и Японии, где военный бюджет привязан к динамике ВВП.

С распадом Советского Союза отечественная оборонная промышленность пережила грандиозный спад из-за падения гособоронзаказа. Залогом выживания оружейников стали экспортные поставки. Без контрактов с Индией, Китаем, Южной Кореей и ближневосточными государствами наша конструкторская школа, наверное, не выжила бы

К большому сожалению, тучные 2000-е годы не привели к кардинальным положительным изменениям. Сейчас основной ахиллесовой пятой оборонки остаётся дефицит молодых высококвалифицированных кадров на уровне конструктора, инженера и заводского рабочего. Оружейная промышленность с треском проигрывает битву за специалистов гражданскому сектору (прежде всего, сегменту IT и телекоммуникаций). Кроме того, в РФ заметно деградировала система среднего технического образования.

Ещё одной важной проблемой, о которой практически ничего не говорится в СМИ, является нехватка современных станков и разнообразного промышленного оборудования. Трудности в этой сфере носят хронический характер. Производительность труда на советских предприятиях также оставляла желать лучшего, а самой эффективной машиностроительной продукцией всегда считалась западная (в частности, немецкие, японские и американские станки).

Сегодня крайне остро стоит вопрос с заменой производственного оборудования на лицензионные отечественные копии, либо непосредственно на зарубежные образцы. Сложившаяся в станкостроении ситуация не позволяет России наращивать темпы производства военной техники, если такая потребность возникнет

Тем не менее множество проблем находятся на контроле высшего военно-политического руководства РФ, которое объективно заинтересовано в укреплении обороноспособности государства. Не без труда, но наша армия постепенно переходит на технику нового поколения и проводит в целом вполне успешную модернизацию советских образцов вооружения.

И самое главное — Россия смогла сохранить уникальную, одну из лучших в мире конструкторских школ. Наши оружейники продемонстрировали способность создавать технику в сложнейших политических и экономических условиях. Это люди, преданные профессиональному долгу. Текущая государственная политика даёт повод для острожного оптимизма.