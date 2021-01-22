«Вонючий» российский регион не «спасли» бы без федерала

Политика

Переполненные контейнеры с мусором и нарушения, связанные с вывозом отходов, стали поводом для поездки в Кировскую область заместителя гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Сергея Королева. Он обсудил проблему с региональным правительством и согласовал план действий - ситуацию урегулируют до конца февраля.

Визит Королева прошел 21 января. До этого в соцсетях и прессе говорилось о жалобах жителей на горы пакетов с мусором на контейнерных площадках и неприятный запах в подъездах. Переполненными оказались более 2,5 тысяч площадок.

После посещения нескольких из них федеральный чиновник сообщил: «То, что мы сегодня увидели в Кировской области, назвать мусорным коллапсом я не могу. Есть аккуратные и чистые контейнерные площадки, есть площадки с заполненными баками, есть проблемы».

Для ее решения в регионе ввели ночные смены по вывозу мусора. Региональный оператор увеличил штат сотрудников и поставил на маршрут дополнительную технику, сообщает телеканал «360».

Скопление мусора произошло из-за смены транспортной компании. До 1 января мусор вывозили частные подрядчики - сейчас это делают компании с государственным участием.

Ранее в России предложили законом запретить смешивать разный мусор.