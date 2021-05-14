Войска нужны стране: Пашинян обратился к Путину за помощью из-за новых трений с Азербайджаном

Политика

Ереван обратился к Москве за военной помощью в трудной ситуации. Она возникла после того, как Азербайджан не полностью выполнил достигнутые накануне договоренности - не все военные покинули приграничную Сюникскую область.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян написал президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросил оказать военную помощь. Он сослался на Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договор об армяно-российской группировке войск.

Об этом пишет РИА Новости.

12 мая азербайджанские военные попытались якобы уточнить границы в Синюкской области. Пашинян утверждал, что под предлогом уточнения границ они прошли на 3,5 километра вглубь страны.

Армения сочла инцидент провокацией. Прокуратура страны возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности.