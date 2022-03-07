Новости – Политика
Политика
Войска НАТО появятся в граничащей с Украиной стране
7 марта, 2022 16:06
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Youtube / The Sun
Войска НАТО будут размещены в Венгрии. Разрешение на размещение контингента подписал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Об этом стало известно агентству Reuters.
Согласно данным агентства, войска альянса будут размещены на западе Венгрии. Кроме того, указом премьера разрешаются поставки вооружения через венгерскую территорию остальным партнёрам по НАТО.
При этом в документе подчёркивается, что поставки летального оружия в Украину через Венгрию запрещены, отмечает «ТАСС».
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