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Политика
«Войны бы не было»: Западные страны могли не допустить конфликт в Украине
11 мая, 2022 17:05
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В данный момент Украина прежде всего хочет возвращения мира и восстановления разрушенных городов. При этом продолжение боевых действий только ухудшает положение в переговорах с РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парижском Институте политических исследований (Sciences Po) по видеосвязи.
«Мы хотим вернуть мир, свободу, свободу выбора, - заявил президент. - С каждым опустошенным городом пропадает желание и возможность договариваться [с РФ]».
Зеленский отметил, что военного конфликта могло не быть, если бы Украину своевременно приняли в состав Североатлантического альянса.
«Если бы Украина была членом НАТО до войны, войны бы не было», - приводит слова президента Reuters.
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