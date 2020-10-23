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Политика
Война в Ливии поставлена на паузу. Помогла Женева
23 октября, 2020 14:09
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В Женеве состоялась церемония подписания договора о прекращении огня в Ливии. В единую комиссию вошли как представители Правительства национального согласия, так и члены Ливийской национальной армии.
Все принявшие участие в подписании договора, были в маскаx и соблюдали дистанцию.
На переговорах в Женеве с 19 по 23 октября был достигнут ряд договоренностей, в том числе, по открытию дорог и возобновлению регулярного воздушного сообщения между Триполи и Бенгази.
Кроме того, участники обсуждения пришли к выводу о необходимости поддерживать спокойную ситуацию на передовой, соблюдать условия по обмену пленными и возобновить добычу нефти. Об этом сообщило РИА «Новости».
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