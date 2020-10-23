Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Война в Ливии поставлена на паузу. Помогла Женева

Кирилл Савушкин
23 октября, 2020 14:09
1 мин
Photo
Flickr

В Женеве состоялась церемония подписания договора о прекращении огня в Ливии. В единую комиссию вошли как представители Правительства национального согласия, так и члены Ливийской национальной армии.

Все принявшие участие в подписании договора, были в маскаx и соблюдали дистанцию.

На переговорах в Женеве с 19 по 23 октября был достигнут ряд договоренностей, в том числе, по открытию дорог и возобновлению регулярного воздушного сообщения между Триполи и Бенгази.

Кроме того, участники обсуждения пришли к выводу о необходимости поддерживать спокойную ситуацию на передовой, соблюдать условия по обмену пленными и возобновить добычу нефти. Об этом сообщило РИА «Новости».

темы
Ливия
ЛНА
переговоры
Женева
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!