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Политика
Воевавшие в Сирии российские наемники отправляются наводить порядок в Ливии
22 января, 2021 17:25
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Flickr
Российски наемники, расквартированные на подконтрольной Башаром Асадом территории Сирии начали свою переброску в восточную часть Ливии.
По имеющимся данным, первый отряд состоит из 300 бойцов.
Как передает издание «Росбалт», на данный момент в стране уже находится порядка 5 тысяч российских наемников. Также подготовка ведется и среди жителей Сирии. Желающим повоевать на вотсоке Ливии обещают до 1500 тысячи долларов в месяц.
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