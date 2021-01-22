Воевавшие в Сирии российские наемники отправляются наводить порядок в Ливии

Политика

Российски наемники, расквартированные на подконтрольной Башаром Асадом территории Сирии начали свою переброску в восточную часть Ливии.

По имеющимся данным, первый отряд состоит из 300 бойцов.

Как передает издание «Росбалт», на данный момент в стране уже находится порядка 5 тысяч российских наемников. Также подготовка ведется и среди жителей Сирии. Желающим повоевать на вотсоке Ливии обещают до 1500 тысячи долларов в месяц.