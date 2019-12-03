Военный марафон Владимира Путина

Под председательством президента РФ Владимира Путина в Сочи стартовал традиционный марафон совещаний, посвящённый вопросам обороны. В нём принимают участие руководство Минобороны и директорат госкорпораций и крупнейших оружейных предприятий.

Последние годы подобные совещания проходят дважды в год: как правило, в мае и в декабре. В этом году порядок проведения встреч изменился. Отныне каждый марафон посвящён обсуждению положения дел в отдельном виде или роде войск. Сейчас на повестке дня — ситуация в Военно-морском флоте.

«На личном контроле Верховного»

Ни один мировой лидер не посвящает вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и перевооружению армии столько внимания, сколько Путин. Чем это можно объяснить?

Пожалуй, главная причина — это общее несовершенство системы управления ОПК, около 70% которого находится под контролем государства, а также проблемы в выполнении Гособоронзаказа (ГОЗ). Если бы процессы в сфере обороны проходили бы гладко, не было бы смысла проводить регулярные совещания и в ручном режиме пытаться отрегулировать ситуацию. Нынешний марафон — 14-й по счёту.

Что конкретно делает Путин на этих совещаниях? Из информации, размещённой на сайте Кремля, следует, что президент выслушивает доклады должностных лиц, детально погружается в проблемы и даёт поручения. На встрече 2 декабря глава государства заявил, что по итогам предыдущих встреч было дано несколько сотен поручений, на текущий момент исполнено около 70%

Путин назвал совещания «востребованными и весьма эффективными». Фактически проходящие раз в полгода марафоны давно стали частью системы управления оборонкой страны, которая, как указывалось выше, явно прихрамывает. Источник «Русской Планеты» в ОПК считает, что в текущих реалиях сочинские встречи — во многом вынужденный, но в целом полезный формат работы.

«Я думаю, что не открою секрет, если скажу, что вопросы, находящиеся на контроле президента, имеет шанс на положительное разрешение. Марафоны позволяют промышленникам донести свои предложения. Конечно, никаких чудес не происходит, но если президент отдаст распоряжение, то практически всегда под важные для обороны страны проекты изыскиваются ресурсы», — сказал собеседник нашего издания.

Военный источник в разговоре с «Русской Планетой» не разделяет оптимизм коллеги из ОПК, хотя признаёт, что «проблемы, находящиеся на личном контроле Верховного, как правило, решаются положительно». По его словам, сочинские марафоны нужны Путину, чтобы регулировать споры между Минобороны и промышленниками, из-за которых может сорваться ГОЗ.

«При Шойгу действительно улучшилась ситуация с выполнением Гособоронзаказа, однако ряд хронических проблем до сих пор не решён. Каждый год выполнение ГОЗа находится под угрозой срыва и потому Верховный лично вмешивается в наиболее конфликтные ситуации, устраивает разносы, даёт поручения, то есть, по сути, выполняет функцию ментора», — сообщил собеседник РП

В то же время источник констатировал, что совещания по вопросам ОПК зачастую не приводят к системным изменениям. Главными проблемами оборонного сектора эксперты называют низкие закупочные цены на отечественное вооружение, трудности в налаживании производственной кооперации, закредитованность оружейных предприятий, непоследовательность и ошибки органов военного управления.

«По большому счёту всё упирается в слабость российской экономики. Отсутствие нормального роста ВВП не позволяет увеличивать расходы на армию и поддержку ОПК. При этом военным и промышленникам необходимо выдерживать весьма жёсткие темпы поставок продукции в войска. Ситуация осложняется тем, что Минобороны нередко задерживает подписание контрактов и выработку технических заданий к модернизированным и новым образцам вооружения», — пояснил источник РП в ОПК.

Отсутствие системной работы

Собеседники РП сходятся во мнении, что наиболее проблемным видом войск является Военно-морской флот. Корабль считается самым сложным типом военной техники. Его производство требует синхронизации усилий сотен предприятий и отлаженный механизм взаимодействия с главным заказчиком — Минобороны.

На сегодняшний день оборонный сектор не выдерживает сроков строительства подводных крейсеров (носителей межконтинентальных баллистических ракет), многоцелевых и специальных атомных подводных лодок (АПЛ). Неатомная компонента ВМФ перевооружается на дизель-электрические субмарины без воздухонезависимых установок, которые позволяют не всплывать в течение 2-4 недель).

Ситуация с надводным флотом не лучше. У России не хватает ни средств, ни производственных площадок для строительства новых кораблей первого ранга (водоизмещением свыше 5 тысяч тонн) — основы присутствия РФ в Мировом океане. С трудом продвигается модернизация советских ракетных крейсеров и единственного авианосца «Адмирала Кузнецова», о драматичной судьбе которого неоднократно рассказывала РП.

Надводный состав ВМФ обновляется в основном за счёт строительства корветов. Благодаря «Калибрам» и скорому поступлению в войска гиперзвуковых ракет «Циркон» небольшие отечественные корабли обладают серьёзной ударной мощью, однако их уязвимым местом является слабая противолодочная защита. На некоторых «зубастых» кораблях (например, проекте 28000 «Каракурт») противолодочное вооружение и вовсе отсутствует.

«Об этом горько говорить, но то, что сейчас происходит с нашим флотом, является следствием отсутствия системной работы по его развитию. Первостепенная задача ВМФ — обеспечение эффективного сдерживания ВМС США. Речь идёт об авианесущих группировках и морской компоненте американской ядерной триады. Нынешний состав ВМФ объективно не способен противодействовать американской военно-морской мощи на дальнем театре военных действий», — отметил военный источник РП

Для выполнения миссий на просторах Мирового океана России необходимы новые многоцелевые корабли первого ранга (крейсера и эсминцы) и более многочисленный атомный подводный флот. Однако строительство данных видов морской техники буксует, судьба перспективных проектов (например, эсминца «Лидер») остаётся не ясной.

Все эти проблемы, президент и Минобороны публично не озвучивают. Более того, складывается впечатление, что трудности, которые испытывает ВМФ и судостроительная отрасль, руководство страны пытается скрыть от общества за ежегодными военно-морскими парадами, регулярными рассуждениями об успехах в сирийской операции и громкими фразами о возможности ВМФ дать отпор любому агрессору.

Не стала исключением публичная часть совещания по вопросам Военно-морского флота, которое состоялась 2 декабря. На встрече с военными и промышленниками глава государства сообщил, что ВМФ России якобы способен радикально поменять баланс сил в Мировом океане.

«В наши дни на вооружение ВМФ поступают новейшие корабли с мощными современными ракетами, обладающими улучшенными характеристиками по точности и дальности поражения цели. Такое эффективное вооружение способно кардинально менять ситуацию на театрах военных действий, обеспечивать нейтрализацию любых агрессивных действий в отношении России», — сказал Путин

Безусловно, совокупный потенциал ВМФ позволяет надёжно защищать прибрежную акваторию и выполнять задачи в ближней морской зоне. Однако в Мировом океане позиции России не улучшаются, и предпосылок к изменению ситуации нет. Если наша страна не начнёт строить корабли первого ранга, то через 10-15 лет отечественный флот окончательно лишится возможности проецировать силу за тысячи миль от родных берегов.