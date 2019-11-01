Военные Мозамбика в соцсетях опровергли гибель пяти россиян из ЧВК «Вагнера»

По словам местного издания SADCnews, за распространение ложной информации ответственны члены оппозиционной партии «Ренамо». Об инциденте рассказывает ФАН.

SADCnews опубликовало материал «Новая волна Fake News накрыла Мозамбик», разоблачающий вброс мозамбикского издания Carta da Mocambique. Последнее написало о том, что 27 октября в ходе нападения террористов на местные силы безопасности в провинции Кабо-Дельгадо убиты пятеро россиян. Российское посольство в Мозамбике заявило, что не получало информации о гибели россиян.

Имеются и другие свидетельства тому, что Carta da Mocambique вбросило фейк. Так, издание заявляет, что россиян якобы обезглавили, а их машины сожгли. SADCnews, в свою очередь, пишет, что тогда опознать людей невозможно. Нет ни тел, ни машин, ни документов, заключают журналисты. Кроме того, они обратили внимание на то, что в бедной провинции боевики предпочли бы украсть автомобили, а не уничтожить их.

SADCnews пыталось самостоятельно отыскать данные о «погибших» россиянах, но журналисты нашли в соцсетях лишь опровержение этого фейка. Пользователь Твиттера Константино Косса, сославшись на друга в силах безопасности Кабо-Дельгадо, написал, что «Силы обороны и безопасности» (FDS) действительно сражались с террористами в Намале, но без участия русских.

«Мой близкий друг, который является военнослужащим FDS в Кабо-Дельгадо, подтвердил нападение на силы безопасности в Намале. И был удивлен, узнав, что среди них были россияне. Мы живем здесь, мы видим все своими глазами. Фейки появляются каждый день», написал Косса.

https://twitter.com/ConstaCossa/status/1189934342128259074

По словам Косса, гибель граждан Мозамбика стала поводом для распространения дезинформации со стороны «Ренамо», которые не могут смириться с проигрышем на недавних выборах. Даже появляются воображаемые русские, удивился мужчина.

В своей статье SADCnews также процитировало политического журналиста из Зимбабве Либерти Пазвакавамба, назвавшего слух о гибели русских в Мозамбике вбросом, выгодным оппозиции.



https://twitter.com/Liberty_Zim/status/1189932666239488002

Пазвакавамба заявил, что мозамбикские журналисты знают, что русских там не было, и намекнул на глобальных игроков, которым не нравится сближение России и Африки. По его словам, «фейкньюз» не появляются из воздуха, они отвечают конкретным политическим амбициям.

https://twitter.com/Liberty_Zim/status/1189938929916678146

В конце своего материала SADCnews подчеркнуло, что Carta da Mocambique - это оппозиционное издание, представляющее интересы «Ренамо». Поэтому его используют для подрывной деятельности перед следующими выборами.