Военный обозреватель Алексей Суконкин объяснил важность военной базы России в Судане

Политика

Строительство военной базы в Судане даст России возможность ликвидировать потенциальную угрозу со стороны любых других великих держав. Об этом рассказал писатель и военный обозреватель Алексей Суконкин.

Пункт обеспечения флота на берегу Красного моря является отличным способом контролировать такой стратегически важный регион как Суэцкий канал и вся северо-восточная часть Африки, отмечает эксперт.

Соглашение на постройку военно-морской базы в Порт-Судане было подписано Москвой и Хартумом в конце прошлого года. Пункт материально-технического обеспечения флота ВМФ России сможет принимать до четырех кораблей. На самом объекте расположится порядка трехсот военнослужащих нашей страны.

Как замечает Алексей Суконкин, опорный пункт на берегу Красного моря даст России возможность быстро привести в готовность силы, достаточные для разрешения любого вопроса.

«Сама по себе такая база – это морские ворота, через которые можно будет проводить все необходимое, от морской пехоты до крупных боевых единиц, в том числе, к примеру, универсальных десантных кораблей, строящихся сейчас в Керчи, с их батальоном десанта, вертолетами и БПЛА на каждом. То есть, речь о том, чтобы в случае необходимости иметь возможность ликвидировать угрозу со стороны любого противника, кроме флотов других великих держав», — пишет военный обозреватель.

Опорный пункт России в Порт-Судане следует рассматривать не только как просто военно-морскую базу, это еще и «ворота в Африку». Судан граничит сразу с несколькими странами, где у России есть свои геополитические интересы — Ливия, Египет и Центральноафриканская Республика.

«Если посмотреть, куда ведут водные пути, картина оказывается не менее впечатляющей. Красное море – это «дорога», которой не минует ни одно судно, идущее Суэцким каналом, и база в Порт-Судане по смыслу не так уж сильно отличается от базы прямо на берегу канала. Через эту артерию проходит невероятное количество грузовых судов всех держав», — отмечает Суконкин.

Безопасность морской торговли для России — это вопрос стратегический. Именно поэтому нашей стране и флоту необходимо наличие как можно большего числа военных баз в дали от своих границ. Только так РФ сможет сохранять за собой статус великой державы.