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Военный историк Огнев: «ЧВК Вагнера» может остудить пыл ВСУ на Донбассе

Кирилл Голубев
15 января, 2021 17:35
3 мин

Минувший год ознаменовался чередой обострений в зонах, казалось бы, затухших военных конфликтов: полномасштабная война в Нагорном Карабахе, эскалация на границе Индии и Пакистана, обострения в Афганистане, Ираке и Йемене. На фоне этого в украинских СМИ стали все чаще звучать тезисы о том, что и на Востоке Украины вот-вот с новой силой разгорится конфликт.

Неубедительные действия украинского лидера Владимира Зеленского, передел власти в Донецкой и Луганской Народных Республиках, противоречия между самими ополченцами — все это активно муссировалось и подогревалось журналистами.

Вместе с тем проводилась и оценка вероятного возвращения российских добровольцев на линию соприкосновения сил в Донбассе. Военный историк Виктор Огнев оценил перспективы эскалации конфликта в восточной части Украины.

Специалист выразил уверенность, что в настоящее время нельзя говорить об обострении на данном театре военных действий, заметив при этом, что ВСУ пристально наблюдали за конфликтом в Карабахе и в любой момент могут развернуть наступление по лекалам Азербайджана.

«Вряд ли это будет зимой – наступать в сложной минной обстановке, еще и при наличии снега – идея не самая хорошая, и БЛА тут ничем не помогут. Плюс ко всему, у ВС Украины есть очень неудачный опыт зимних операций. Это и обострение на Светлодарской дуге, и Дебальцевский котел», — оценил обстановку Огнев.

По словам эксперта, в настоящее время силы ДНР и ЛНР состоят уже не из ополченцев, а представляют собой боеспособные регулярные армии, отметив, что если к этим силам добавятся бойцы «ЧВК Вагнера», то у Украины не останется шансов на победу.

«Да, сейчас в ЛДНР мало добровольцев из России, да и легендарная «ЧВК Вагнера» сейчас в других регионах решает другие задачи. Но могу быть уверен, что они вернутся», - заявил военный историк.

Огнев указал на постоянные провокации и обстрелы со стороны ВСУ и подчеркнул, что в случае эскалации в Донбассе туда вернутся добровольцы из России, а также выразил уверенность, что бойцы «ЧВК Вагнера» не останутся в стороне.

«Если вдруг настанет время подвижек на фронте, добровольцы снова поедут помогать русским Донбасса. Тем более, что подрастает новое поколение пассионариев. Ну и глупо было бы предполагать, что «ЧВК Вагнера» останется в стороне. История циклична, а сейчас «Вагнер» в разы сильнее, и сможет навести такого шороху, что Киеву мало не покажется», — резюмировал специалист.

темы
Донбасс
ВСУ
ЧВК Вагнера
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