Военный эксперт назвал наивными предположения о переносе базы РФ из Судана в Джибути

Политика

Домыслы о возможном переносе российской военной базы из Порт-Судана в Джибути выглядят наивно, а РФ как великая держава не должна отказываться от размещения своих объектов на суданской территории. Об этом заявил военный эксперт Алексей Суконкин.

На фоне переговоров российских официальных лиц с властями Джибути об укреплении двустороннего взаимодействия и урегулирования кризисных ситуаций в Африке экспертное сообщество начало заявлять о возможном переносе строительства базы РФ из Судана в Баб-эль-Мандебский пролив. Так, Telegram-канал «Реконкиста» заявляет:

«Ну, не вышло с Суданом — работать надо по Джибути. Спутник-V, расширение товарооборота, помощь в развитии инфраструктуры через Джибути с религиозно нам близкой Эфиопией, а там, глядишь, — и небольшой пунктик для обеспечения ВМФ открыть будет нетрудно».

Однако Алексей Суконкин, комментируя подобную позицию, напоминает: соглашения о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане не были расторгнуты, а были лишь отправлены на пересмотр, о чем ранее заявлял начальник Генштаба африканской страны Мухаммед Осман аль-Хусейн.

Впрочем, переговоры о возможном появлении базы РФ в Джибути действительно велись, причем с 2012 года, когда на территории этой страны появились объекты других пяти государств. При этом власти африканского государства не скрывают, что преследовали в этом вопросе цели достижения некой стабильности на территории региона.

Расположение уже построенных баз в Джибути таково, что позволяет контролировать Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом. При этом размещение таких площадок может быть обусловлено не только желанием контролировать один из важных маршрутов мировой торговли, но и использовать эти пункты как некие логистические хабы.

«Обо всем этом следует помнить, когда мы говорим хотя бы о гипотетическом возобновлении переговоров по военно-морской базе в Джибути на фоне ранее прозвучавших громких заявлений со стороны суданских властей о возможности пересмотра договора, согласно которому Россия строит пункт материально-технического обеспечения в Порт-Судане», — подчеркивает аналитик.

По мнению Суконкина, размещение пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ принесет Судану новые перспективы в отношениях не только с Россией, но и с другими государствами африканского континенте. И Хартум, уверен эксперт, должен отлично это понимать.

«Куда приходит Россия, там наступает мир. Поэтому у Судана альтернативы нет: отыгрывать назад договор о строительстве российской военно-морской базы – по меньшей мере – выстрел в собственную ногу. Ну, и если Россия хочет сохранить за собой статус «великой державы», ей тоже не стоит отказываться от появления пункта МТО на в Порт-Судане», — резюмировал эксперт.