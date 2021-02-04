Военные учения показали, что Варшаве нужно начинать мириться с Москвой

Политика

Военные учения «Зима-2020» продемонстрировали полный крах польской армии. Академия военного искусства смоделировала военный конфликт на востоке страны. Итог для Польши оказался неутешительным – безоговорочный проигрыш всего за пять дней.

Согласно модели учений, противниками Польши выступали Россия и Белоруссия. В ходе маневров выяснилось, что даже если принимать во внимание ожидаемую поставку современных вооружений из США, которая еще не пришла, польская армия не способна конкурировать с вооруженными силами других стран.

Отдельные командиры подразделений отказывались выполнять прямые приказы руководства, даже несмотря на то, что за маневрами наблюдали глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак и президент страны Анджей Дуда. Официальные ведомства также отказались комментировать результаты военных игр. Зато о расколе в армии написали журналисты польской газеты «Super Express».

Политолог Томаш Янковский считает, что военные учения «Зима-2020» лишний раз доказывают – «только сумасшедший и/или самоубийца может поддерживать военные связи Польши с Западом».

Маневры прокомментировали в российской экспертной среде. Автор Telegram-канала Astra Militarum подчеркнул, что несмотря на исторический опыт, в Польше верх берет «какая-то конъюнктура, угодная тем, кто сейчас во власти в Варшаве».

Специалист отмечает, что поляки считают своим военным союзником Вашингтон и задача их армии – продержаться и «быть своеобразным пушечным мясом до того момента, пока очухаются все остальные».

По мнению эксперта, маневры были бы эффективнее, если бы специалистов Академии военного искусства тренировали на более актуальных ситуациях. Например, на условном противостоянии с «ЧВК Вагнера».

«Можно же создать не менее условную ситуацию, но только она будет предполагать не оборону от с чего-то вдруг наступающих российских дивизий, а какое-нибудь «вежливое» проникновение в Краков, в Гданьск или в Варшаву», - пишет Astra Militarum.

С такой точкой зрения согласен автор Telegram-канала «Брюссельский стукач». Только он еще подчеркнул, что учения против условной «российской угрозы» выгодны для Варшавы в политическом плане. Однако они никак не влияют на реальное обеспечение безопасности, поскольку никто всерьез не воспринимает возможность открытого конфликта в Балтийском регионе.

«Реальная угроза - это терроризм. – подчеркнул «Брюссельский стукач», – И отсюда предложенный коллегой вариант с "вежливым проникновением", пусть даже и "ЧВК Вагнера", куда более актуален, чем игрища времен холодной войны».

Автор упомянул, что в Белоруссии понимают важность противостояния террористической угрозе, поэтому важную роль в учениях «Запад-2017» отвели отработке антитеррористической операции.