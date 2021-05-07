Военная база в Судане необходима России для укрепления своего влияния в мире

Политика

Национальные интересы России как великой державы подталкивают ее к возвращению в Африку, временно оставленную ею в начале 90-х годов XX века. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Коновалов, добавив, что данное обстоятельство вызывает беспокойство у других государств.

«Регион Красного моря стратегически крайне важен, и у нас в свое время была база в Бербере в Сомали. Тогда в силу политических разногласий она была закрыта. Потом наше присутствие было в Эфиопии. У нас есть база в Сирии. Для нас это было всегда важным — находиться в регионе», — объяснил он.

Эксперт считает, что российская база в Судане имеет особую значимость ввиду присутствия подобных французских, американских, китайских объектов в Джибути и турецких — в Сомали.

«Стратегическая важность Красного моря и этого региона неоспорима, поэтому присутствие — весьма важный элемент для укрепления позиций России в мире», — подытожил Иван Коновалов.

В конце апреля иностранные СМИ осуществили вброс о заморозке российско-суданского соглашения по созданию объекта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане. Дезинформация стремительно распространилась по интернету несмотря на то, что была опровергнута российским посольством в Хартуме спустя несколько часов после своего появления. В настоящее время продолжаются споры о необходимости военного присутствия России за рубежом и ее статусе великой державы.

Указ о возведении базы в Порт-Судане был подписан российским президентом Владимиром Путиным в ноябре 2020 года. В соответствии с договором, Россия получит право разместить на объекте до 300 военнослужащих и до четырех военных кораблей.