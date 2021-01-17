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В московском «Внуково» задержаны не менее 21 человека, сообщает проект «ОВД-Инфо». Они прибыли в аэропорт, чтобы встретить из Берлина политика Алексея Навального.

По имеющимся данным, среди задержанных - несколько сострудников ФБК и, как минимум, два журналиста. Личности остальных задержанных, как и причины задержания, пока неизвестны.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Воздушное судно посадили в Омске. Навальный два дня провел в омской больнице, затем его перевезли в Берлин. До 7 сентября политик находился в коме. Военные токсикологи установили, что оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок».

Последние пять месяцев политик проходил лечение в Германии. 17 января около 20 часов (мск) оппозиционер приземлится в московском «Внуково».