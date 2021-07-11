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Политика
Внеочередные выборы в Молдове собрали уже почти миллион человек
11 июля, 2021 17:33
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Thomas Koehler/photothek.de via/Globallookpress
Назначенные в Молдове внеочередные выборы в парламент уже собрали порядка трети избирателей. По официальным данным проголосовало уже почти миллион человек.
Как сообщает «Интерфакс», в стране и за ее пределами функционирует около 2150 избирательных участков. Они будут открыты до 21.00, предварительные результаты будут обнародованы ближе к полуночи.
Ключевыми фаворитами гонки являются партии нынешнего президента Молдовы Майи Санду и бывшего лидера Игоря Додона.
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