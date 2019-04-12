США вмешались в выборы в 80 странах мира

США обвиняют Россию в «нечестной игре» в Африке, но, в отличие от Соединенных Штатов, Россия действует открыто и легально. Об этом заявил в четверг, 11 апреля, заявил президент российской общественной организации «Фонд защиты национальных ценностей» Александр Малькевич.

По словам эксперта, российские политологи в Африке занимаются консультациями по политическим вопросам законно избранных лидеров государств, чтобы обеспечить стабильность, предотвратить массовые протесты, фальсификацию выборов и общественные волнения. Такой подход не нравится привыкшим работать на народное возмущение США. Поэтому американские политтехнологи обвиняют Россию во всех смертных грехах.

«Когда в СМИ речь заходит о «вмешательстве России в зарубежные выборы», поневоле возникают два вопроса. Первый: существует ли страна, в политическую жизнь которой Россия не вмешивается? Второй: откуда у Москвы столько денег?» - отмечает Малькевич.

Нередко СМИ пишут о странах, на территории которых Россия интересов не имеет в принципе. В большинстве «расследований» о вмешательстве Москвы нет обоснования ее планов. Часто его заменяют банальной декларацией о «стремлении захватить мир», подчеркнул Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей.

Эксперт считает, что так называемое «российское вмешательство» в африканские выборы – не более чем политический миф. На избирательных участках лишь присутствуют наблюдатели из России. Но в этом заинтересованы сами местные жители, так как без независимых наблюдателей фальсификаторы получат свободу действий, а США возможность вмешаться в выборы. И то и другое уже можно было наблюдать на Украине.

Соучредитель Фонда защиты национальных ценностей Петр Бычков, которого либеральная пресса называет руководителем «африканского» неформального аналитического центра, занимается политическими и социологическими исследованиями. Но их результаты, видимо, не вписываются в удобную США картину, отмечает Малькевич. При этом Вашингтон работает по определенной схеме.

Тема российского вмешательства в зарубежные выборы муссируется в СМИ. Но ряд громких провалов в расследовании американского спецпрокурора Роберта Мюллера говорит о голословности обвинений. Однако, по имеющийся у Фонда информации, за последние десять лет США повлияли на ход выборов в 80 странах. Во многих государствах после тесного сотрудничества с Вашингтоном произошли «оранжевые революции», подчеркнул Малькевич. Руководство США неоднократно нарушало права и американских граждан, чтобы обеспечить контроль над электоральными процессами в стране.

Либеральная пресса демонизирует Москву, но не пишет о том, что Африка уже превратилась в поле соперничества Китая, США и других стран. Происходящее на континенте представляется в искаженном виде, что косвенно указывает на политический заказ.

«Западное вмешательство в дела суверенных государств приводит к жертвам среди мирного населения, уничтожению экономики, гражданским войнам. Российские политконсультанты, напротив, стремятся обеспечить стабильность и порядок в неблагополучных странах. Главная цель Фонда защиты национальных ценностей — предотвращение хаоса, который США пытаются посеять на Ближнем Востоке, в африканских странах, Восточной Европе, некоторых странах СНГ», — заключил Малькевич.