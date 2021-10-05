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Политика
Влиятельные политики потребовали от Джо Байдена избавиться от трёх сотен российских дипломатов
5 октября, 2021 20:30
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Youtube / CNBC Television
От президента США Джо Байдена потребовали выслать из страны 300 дипломатов РФ, если официальная Москва не согласится расширить численность американского посольства в российской столице. Обращение к американскому лидеру направила группа влиятельных сенаторов.
В письме к президенту авторы подчеркивают, что российские власти должны приблизиться к паритету по численности российских дипломатов в США и численности американских дипломатов в России. Для этого Москва должна выдать достаточно виз.
«Если такие меры не будут приняты, мы призываем вас [президента США] начать высылку российских дипломатов, чтобы привести дипломатическое присутствие США в России к паритету», - приводит текст письма сенаторов РИА «Новости».
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