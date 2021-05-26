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Политика

Влияние России на Ближнем Востоке растет на фоне военной истерии США

Кирилл Голубев
26 мая, 2021 13:03
5 мин
Кирилл Голубев
26 мая, 2021 13:03
5 мин
Фото: inosmi.ru
Фото: inosmi.ru

США обеспокоены тем, что влияние России и Китая на Ближнем Востоке стремительно растет. Происходит это на фоне того, что Вашингтон наоборот утрачивает свои позиции. Автор Telegram-канала Colonel Cassad Борис Рожин прокомментировал заявления генерала Кеннета Франклина Маккензи.

Глава Центрального командования США (CENTCOM) в разговоре с журналистами пожаловался им, что Москва и Пекин налаживают связи с государствами региона. Маккензи даже решил обвинить их в том, что они построят базы и наладят продажу оружия.

«Достаточно смешно читать подобные претензии, если знать, что США до сих пор являются крупнейшим экспортером продукции военно-промышленного комплекса в мире, а по количеству объектов Пентагона на Ближнем Востоке они далеко опережают Россию и Китай вместе взятые», — пишет Рожин.

В конце прошлого века США заняли на Ближнем Востоке роль главного и единственного арбитра. Они свободно вмешивались во внутренние дела местных государств и давили на те из них, которые отказывались им подчиняться. В начале 2000-х американцы возомнили себя хозяевами региона и начали творить там, что захочется. Уже в 2010-х такая позиция привела к цветным революциям, войне в Сирии, созданию «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) и Халифата. С последствиями этих событий разбираются до сих пор.

Нельзя не отметить, что США сами создали идеальный условия для прихода России и Китая:

«Американская экспансия сформировала среду, в которой внешняя помощь больших государств становится жизненно важной для ближневосточных государств. Именно политика Белого дома создала новые возможности для России, Китая, Турции и Ирана».

У партнерства с Россией есть несколько привлекательных сторон. Она не навязывает свою власть или военную диктатуру. Вместо этого она настроена развивать сотрудничество, в котором страны Ближнего Востока могут быть только равноправными партнерами и не занимать вассальное положение.

«Россия поддерживает свой статус великой державы, выступая не с позиции силы, а в качестве миротворца, стремящегося помочь другим странам стабилизировать обстановку ради устойчивого развития. Дальнейшее ее укрепление на Ближнем Востоке и в других регионах это только подчеркнет», — подчеркнул Рожин.

Россия уже проявила эти качества в Сирии, когда помогла ей в борьбе с терроризмом. Она до сих пор оказывает поддержку в послевоенном восстановлении.

Такой подход не мог не привлечь другие части света. Африка уже оценила его и многие государства заявили о желании наладить работу с россиянами. Показательно, что они сами обращаются к Москве. Это позволяет ей самостоятельно выбирать место для создания следующего военного объекта. Такая ситуация произошла с договором о создании пункта материально-технического обеспечения флота в Судане.

«Все это стало возможным ввиду того, что США утратили столь любимое ими «моральное лидерство», которым они так кичились. Реальный облик политики Вашингтона стал ясен большинству, в том числе и по вопросу «продвижения демократии», которое де-факто всегда было связано с продвижением американских интересов под прикрытием заявлений о защите прав человека», — считает эксперт.

США много лет спонсируют террористические группировки, строят базы и вторгаются в другие страны. Россия не приемлет такую позицию, что делает ее крайне привлекательным соратником. Об этом говорит работа РФ в Сирии:

«Вопрос о насильственном свержении сирийского правительства был фактически снят с повестки дня. В обмен на это РФ получила военно-воздушную и военно-морскую базы (плюс аэродромы подскока), которые используются не только для поддержки действий местной армии в самой Сирии, но и для обеспечения операций в северо-восточной и центральной Африке. Обе стороны оказались в выигрыше».

Штаты же запомнились стороной, которая финансировала боевиков и делал все, чтобы разрушить страну.

Вашингтону остается только покинуть Ближний Восток и смириться с тем, что лидирующие позиции там теперь займет Москва. Партнерство с ней принесет гораздо больше выгоды, в отличие от подчинения американцам, которые преследуют только свои интересы.

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