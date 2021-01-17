Новости Политика
Политика
Власти Египта сообщили о принципиально новых находках к югу от Каира
17 января, 2021 19:12
1 мин
Flickr
Министерство по делам древностей Египта выступило с заявлением о нахождении нового древнего храма и нескольких саркофагов в Саккаре.
По имеющимся данным, около 50 саркофагов относятся к периоду Нового Царства (16 -11 вв. до н. э.). Глубина захоронения составила более 10 м.
Как передает «Интерфакс», погребальный храм был воздвигнут в честь супруги фараона Тети, царицы Нейт.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин