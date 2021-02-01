Власти увеличивают социальные пособия на 4,9 процента

Политика

С 1 февраля в России произойдет индексация ряда социальных пособий и выплат.

Они увеличатся на 4,9 процента. Данная мера затронет инвалидов, ветеранов боевых действий, тех, кто подвергся радиации, Героев Советского Союза и России, Героев труда, граждан, получивших травмы на производстве.

Также увеличиваются единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, говорится в постановлении кабмина России на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщалось, депутаты «Справедливой России» подготовят законопроект о ежемесячных выплатах родителям за воспитание детей до 18 лет. Ранее партия выдвигала идею материнского капитала, который в итоге стал одной из основных мер поддержки семей.