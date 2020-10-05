Власти Украины заговорили об отмене пенсий: народ негодует

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о возможной отмене пенсий через 15 лет.

Его слова вызвали массу критики со стороны украинцев. По словам главы правительства, на такой шаг власти пойдут из-за критической демографической ситуации, так как на одного работающего придется по два пенсионера и у властей просто не будет денег на выплату.

Шмыгаль добавил, что государство готово обеспечить лишь минимальные выплаты, а на остальное пенсионеры должны самостоятельно копить. По словам жителей страны, они готовы не платить налоги, раз государство не может обеспечить их в старости.

Некоторые граждане считают, что выплаты пенсий отменят не через 15 лет, о чем говорил премьер-министр, а гораздо раньше, так как молодые украинцы постоянно уезжают из страны в поисках работы, сообщает телеканал «360».

Тем временем, Федерация независимых профсоюзов России попросила правительство РФ отменить накопительную часть пенсий россиян.

По мнению Федерации, эта часть пенсии рассчитывается по ставшей не актуальной методике, в результате человек получает меньше денег, при этом для страховой части пенсии применяется совсем другой расчёт.