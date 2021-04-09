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Политика

Власти Украины предрекли России успех и расписались в собственном бессилии

Марьям Ибрагимова
9 апреля, 2021 10:20
1 мин
Марьям Ибрагимова
9 апреля, 2021 10:20
1 мин
Zamir Usmanov/Russian Look
Zamir Usmanov/Russian Look

Строящийся магистральный газопровод из России в Германию «Северный поток-2» представляет реальную угрозу Украине. Такого мнения придерживается вице-премьер страны, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Известно, что политик написал в ежедневную деловую американскую газету Wall Street Journal статью, в которой честно признался, что если строительство газопровода все-таки будет доведено до конца, национальная безопасность Украины окажется под угрозой.

«Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией», – передает его цитату из газеты РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что глава газового оператора Украины призвал помешать строительству «Северного потока-2».

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ТЕГИ
Украина
Россия
Северный поток-2
Газопровод
Алексей Резников
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