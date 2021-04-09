Власти Украины предрекли России успех и расписались в собственном бессилии

Политика

Строящийся магистральный газопровод из России в Германию «Северный поток-2» представляет реальную угрозу Украине. Такого мнения придерживается вице-премьер страны, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Известно, что политик написал в ежедневную деловую американскую газету Wall Street Journal статью, в которой честно признался, что если строительство газопровода все-таки будет доведено до конца, национальная безопасность Украины окажется под угрозой.

«Украина будет непоправимо ослаблена, как только Россия получит новое прямое газовое сообщение с Германией», – передает его цитату из газеты РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что глава газового оператора Украины призвал помешать строительству «Северного потока-2».