Власти США пообещали не ослаблять санкции протии России

Политика

США не ослабят санкции против России, введенные из-за Крыма. Об этом заявил посол страны в Москве Джон Салливан.

По его словам, позиция правительства США по Украине остается неизменной за последние семь лет. «Что касается правительства США, то могу сказать, что изменений нет ни в нашей санкционной политике, ни в нашем подходе к Украине и к тем соглашениям, - минским соглашениям, - которые мы заключили в прошлом с целью урегулирования ситуации», - цитирует слова посла телеканал Дождь.

Джон Салливан, что США тем не менее продолжат вести диалог с Россией и работать с привлечением всех используемых форматов.