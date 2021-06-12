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Политика
Власти США покатают ядерные боеголовки по стране из-за нового бомбардировщика
12 июня, 2021 16:37
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US Joint Staff/via Globallookpress.com
Минобороны США планирует нарастить количество авиабаз, оснащенных ядерными боеголовками. Их количество будет увеличено с двух до пяти.
Причиной подобных действий станет введение в эксплуатацию новых бомбардировщиков B-21. Способные нести заряды самолеты разместят на базах Элсуорт, Дайесс и Уайтмен, в Южной Дакоте, Техасе и Миссури соответственно.
На новых базах будут построены хранилища для крылатых ракет, а также авиабомб. По данным «Интерфакса», испытания первых бомбардировщиков B-21 Raider начнутся уже в следующем году. Как отчитались в Пентагоне, два самолета уже построено.
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