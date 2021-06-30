Новости – Политика
Политика
Власти США не дают сторонникам Дональда Трампа собраться вместе
30 июня, 2021 18:01
1 мин
1 мин
Paul Weaver/Keystone Press Agency/Globallookpress
Сторонники Дональда Трампа не смогут собраться 4 июля на митинг. Таково решение властей Алабамы.
Опасение властей вызвала мысль о том, что митинг может превратиться в «партизанское политическое мероприятие».
Как передает REGNUM, ранее Трампу с трудом удалось собрать своих сторонников в деревне на территории штата Огайо.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку