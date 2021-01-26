Власти России и США вот-вот продлят соглашение по ядерному оружию

Политика

СМИ сообщают, что в ближайшее время представители Соединенных Штатов и России передадут друг другу ноты о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, также известный как СНВ-3). Информацию об этом подтверждает «ТАСС», ссылаясь на дипломатические источники.

Напомним, соглашение было подписано в 2010 году. Срок его действия заканчивается 5 февраля. Согласно документу, стороны сокращают число ядерных боевых зарядов до 1550. Также договор регулирует число межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках. Их должно быть не более 700, поясняет «РБК».