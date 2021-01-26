Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Власти России и США вот-вот продлят соглашение по ядерному оружию

Антон Мельников
26 января, 2021 21:42
1 мин
Антон Мельников
26 января, 2021 21:42
1 мин
Pixabay
Pixabay

СМИ сообщают, что в ближайшее время представители Соединенных Штатов и России передадут друг другу ноты о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, также известный как СНВ-3). Информацию об этом подтверждает «ТАСС», ссылаясь на дипломатические источники.

Напомним, соглашение было подписано в 2010 году. Срок его действия заканчивается 5 февраля. Согласно документу, стороны сокращают число ядерных боевых зарядов до 1550. Также договор регулирует число межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках. Их должно быть не более 700, поясняет «РБК».

Поделиться
ТЕГИ
США
Россия
СНВ-3
ДСНВ
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!