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Политика
Власти России готовят новые запреты для бизнесменов и граждан с животными
12 апреля, 2021 10:04
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий правительству страны устанавливать свои требования к посещению мест общепита. Если документ примут, власти смогут запретить гражданам с животными заходить в кафе, рестораны и даже магазины.
Как оказалось, все дело в том, что собаки мелких пород раздражают клиентов, пришедших в заведение без животных, поскольку последние зачастую загрязняют пространство шерстью и мехом. Чтобы избежать впредь конфликтных ситуаций, власти хотят попросту запретить гражданам с животными заходить в подобные места, передает РИА Новости.
Ранее в России захотели запретить рекламу с животными из-за Ивана Урганта.
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