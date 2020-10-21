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В России решили сократить расходы на молодежную политику до 12% по сравнению с предыдущими планами. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы, внесенного в Госдуму правительством.

Сообщается, что в следующем году на программу «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» власти намерены выделить на 8,5% меньше средств, чем в предыдущем плане, а в 2022 году — меньше на 15,7%.

В 2019-м расходы по этой части достигали 32,9 миллиарда рублей, в текущем году — 45 миллиардов. Предполагалось, что траты на молодежную политику будут расти, однако в проекте главного финансового документа страны говорится о том, что в 2021-м, вместо ожидаемых 48,8 миллиарда рублей, из бюджета выделят лишь 44,6 миллиарда, 39,3 миллиарда — в 2022-м, а также 37,3 миллиарда в 2023-м году.

Кроме того, расходы снизят и в подпункте «Развитие культуры». Здесь предусматривается помощь региональным бюджетам в расходах на модернизацию детских школ искусств. Между тем в «План достижения национальных целей» включены цели развития патриотического и духовно-нравственного воспитания.

«В числе прочего достижение этих целей предполагает увеличение охвата молодежной аудитории интернет-контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей», – сообщается в документе, передает РБК.