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Политика
Власти РФ изменили свое отношение к совершаемым в самолетах преступлениям
11 июня, 2021 14:18
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UAC/via Globallookpress.com
Владимир Путин поставил свою подпись под докуметом, ратифицирующим в России дополнительный протокол о совершаемых на борту самолетов преступлениях.
Дополнительный протокол к Токийской конвенции 1988 года был подписан рядом стран в 2014 году в Монреале. Ратифицировавшие документ страны получают право работать с правонарушителями в самолетах, приземляющихся на их территории. Ранее подобным правом обладали лишь государства, в которых зарегистрирован тот или иной самолет.
При этом подобные страны не обязаны безоговорочно уступать стране посадки право на работу с правонарушениями, однако взаимодействие командира воздушного судна с властями страны теперь будет определяться пунктами протокола, передает РИА «Новости».
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