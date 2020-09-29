Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Власти решили отремонтировать автомобильные и ж/д дороги к Черноморскому побережью РФ

Артем Денисов
29 сентября, 2020 01:44
2 мин
Ж/д
Фото: pixabay.com

Необходимо провести реконструкцию автомобильных и железных дорог к Черноморскому побережью России.

Президент Владимир Путин сообщил о рассмотрении такой возможности. По словам главы государства, автомобильное и железнодорожное сообщение для пассажиров и туристов должны стать удобнее и быстрее. Путин поручил правительству РФ скорректировать планы дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры.

Также президент высказался о внутреннем туризме. По его словам, отрасль удалось значительно толкнуть. «Не было бы счастья, но несчастье помогло», — отметил Путин, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, в текущем году туристическая отрасль России получила существенный урон от ограничений, которые были введены на фоне эпидемии коронавируса.

Как заявила глава Ростуризма Карина Догузова, не смотря на это, россиянам дали возможность отдохнуть, запустив в стране туристический сезон в беспрецедентной ситуации.

темы
путин
дороги
жд
2 мин