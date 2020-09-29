Власти решили отремонтировать автомобильные и ж/д дороги к Черноморскому побережью РФ

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Необходимо провести реконструкцию автомобильных и железных дорог к Черноморскому побережью России.

Президент Владимир Путин сообщил о рассмотрении такой возможности. По словам главы государства, автомобильное и железнодорожное сообщение для пассажиров и туристов должны стать удобнее и быстрее. Путин поручил правительству РФ скорректировать планы дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры.

Также президент высказался о внутреннем туризме. По его словам, отрасль удалось значительно толкнуть. «Не было бы счастья, но несчастье помогло», — отметил Путин, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, в текущем году туристическая отрасль России получила существенный урон от ограничений, которые были введены на фоне эпидемии коронавируса.

Как заявила глава Ростуризма Карина Догузова, не смотря на это, россиянам дали возможность отдохнуть, запустив в стране туристический сезон в беспрецедентной ситуации.